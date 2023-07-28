Стало відомо про масове блокування консолей Xbox

Microsoft почала масово банити користувачів консолей Xbox Series X та Xbox Series S за застосування нового способу встановлення емуляторів. Про це повідомляє Windows Central .

Повідомлення про це активно з’являються від користувачів у соцмережах. У Microsoft підтвердили, що почали вживати заходів проти користувачів, які викриті у використанні установки емуляторів через роздрібний режим.

За даними власників ігрових приставок, Microsoft почала роздавати тимчасові 15-денні бани за встановлення емуляторів. Обмеження включає заборону використання мережних функцій і видається «за порушення правил спільноти».

Незабаром після появи повідомлень про блокування група розробників, що розкрила спосіб встановлення емуляторів, оголосила про припинення своєї діяльності.

Автори лазівки порекомендували користувачам негайно видалити всі без винятку емулятори з консолей у роздрібному режимі. Представники команди попередили, що в майбутньому за використання емуляторів Xbox власники консолей ризикують отримати постійний бан.