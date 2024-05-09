На скріншоти з GTA 6 можна буде глянути вже наступного тижня

Шанувальники GTA можуть незабаром побачити перші скріншоти і дизайн упаковки наступної частини серії.

За даними інсайдерів, Rockstar Games готує до релізу нові матеріали, які можуть з’явитися вже наступного тижня.

Нещодавно оновлення API Rockstar Games викликало хвилю обговорень серед фанатів. Вони уважно стежать за змінами в коді, і нещодавно один із ботів у Twitter виявив чотири нові посилання, які зараз ведуть на сторінку з помилкою 404.

Це вказує на те, що контент ще не завантажений, але вже готується до публікації.

Крім того, компанія Rockstar почала чистку своїх соцмереж, що раніше вже віщувало анонс першого трейлера GTA 6.

Усе це збігається з майбутньою нарадою щодо доходів материнської компанії Take-Two, запланованою на 16 травня, що може свідчити про швидкий анонс.

Нагадаємо, що офіційний реліз гри заплановано на 2025 рік.