Рейтинг найпотужніших смартфонів березня 2023 року

Творці бенчмарку AnTuTu опублікували новий рейтинг найпотужніших Android смартфонів за підсумками березня. Топ вийшов досить специфічним: усі 10 лідерів із флагманського сегменту працюють на одній моделі процесора – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до якого й близько не підібралися аналоги від MediaTek.

На першому місці розташувався ігровий флагман Asus ROG 7 Pro , який обійшов “звичайні” смартфони за рахунок більш ефективної системи охолодження. За ним слідують Oppo Find X6 Pro, Nubia Red Magic 8 Pro+, OnePlus 11 та vivo X90 Pro+, що йдуть з мінімальною різницею в балах. Що цікаво, 7 із 10 смартфонів мають 16 ГБ оперативної пам’яті, а лише три моделі оснащені 12 ГБ ОЗУ.

Найпотужніші Android смартфони за версією AnTuTu (березень, 2023)

ASUS ROG 7 Pro (16/512 ГБ) – 1 325 814 балів. OPPO Find X6 Pro (16/512 ГБ) – 1 309 873 балів. Nubia RedMagic 8 Pro+ (16/512 ГБ) – 1 308 918 балів. OnePlus 11 (16/512 ГБ) – 1 303 761 балів. Vivo X90 Pro+ (12/512 ГБ) – 1 301 223 балів. iQOO 11 Pro (16/512 ГБ) – 1 298 223 балів. Xiaomi 13 Ultra (16/1024 ГБ) – 1 294 396 балів. iQOO 11 (16/512 ГБ) – 1 287 849 балів. Meizu 20 Pro (12/512 ГБ) – 1 287 104 балів. Redmi K60 Pro (12/512 ГБ) – 1 278 447 балів.

Серед субфлагманів ситуація трохи різноманітніша. В одну хвіртку всіх виніс Redmi Note 12 Turbo , який побудований на новому чіпі Snapdragon 7 Gen 2. iQOO Neo7 SE, що розташувався на другому місці, з Dimensity 8200 програє лідеру майже 110 тисяч балів.

Тут уже 9 із 10 смартфонів під капотом мають процесори Dimensity 8200/8100/8100 Max від MediaTek. Але в топ чомусь не потрапив Realme GT Neo5 SE, який також оснащений Snapdragon 7 Gen 2. Якби субфлагман «рілмі» враховувався при складанні рейтингу, то напевно зайняв би як мінімум друге місце.