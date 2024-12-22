OnePlus Ace 5 і Ace 5 Pro засвітилися на шпигунських знімках

Майбутні смартфони OnePlus Ace 5 та Ace 5 Pro були зафіксовані в базі даних китайського сертифікаційного агентства TENAA, звідки стали відомі деталі щодо їх характеристик і дизайну.

На представлених зображеннях можна побачити базову модель OnePlus Ace 5. У ньому буде 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1264 x 2780 пікселів, селфі-камера на 16 Мп та вбудований сканер відбитків пальців. На задній панелі розмістяться три камери з модулями 50 Мп, 8 Мп і 2 Мп. Крім того, Ace 5 працюватиме на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, тоді як Ace 5 Pro – на Snapdragon 8 Elite. Ймовірно, це буде їхня основна різниця.

Також джерела підтверджують, що OnePlus Ace 5 буде оснащено акумулятором з ємністю 6285 мАг. За чутками, ця модель буде випущена на міжнародні ринки під назвою OnePlus 13R у січні.