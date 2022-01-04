Samsung Galaxy S21 FE нарешті вийшов: чи варто бігти в магазин за ним вже зараз?

Samsung Galaxy S20 FE, особливо останнім часом, коли його вартість впала до 15 тисяч гривень, вважається одним із найкращих смартфонів за співвідношенням ціна/якість. Але чи можна так само сказати про його наступника? Давайте дивитися – Samsung Galaxy S21 FE представлений офіційно!





Що означає FE?

Для менш поінформованих читачів спочатку відповімо на питання, що означає «FE» у назві пристрою. Формально це Fan Edition – девайс призначений для всіх, але зроблений з урахуванням побажань шанувальників корейського бренду. Однак складно ставитися до цього на 100% серйозно, оскільки у Galaxy S21 FE немає eSIM, аудіороз’єму 3.5 мм, супер-швидкої зарядки і відтепер – слота для карток microSD. Хоча, можливо, у фанатів Самсунга свої переваги

Чи варто було чекати?

Якщо хтось очікував великих змін від нового FE, їх не сталося. Так, смартфон виглядає трохи цікавішим за свого попередника. Тепер він нагадує флагмани серії Galaxy S21, але блок основної камери тут не наповзає на торці корпусу, і це головна відмінність у дизайні. Технічні характеристики пристрою, у свою чергу, змінилися незначно, і не скрізь на краще.

Девайс отримав новий і продуктивніший процесор – Snapdragon 888 з відеоприскорювачем Adreno 660. Модифікація з Exynos також з’явиться на деяких ринках, але не в Україні. Друге рішення – відмова від 4G-версії. Galaxy S21 FE доступний тільки з 5G, а це означає вищу ціну пристрою (про ціни поговоримо наприкінці).

Що досить цікаво та спірно, Samsung вирішила використати модулі камер, які стояли у Galaxy S20 FE. У новинці ми знаходимо той же потрійний модуль – 12-мегапіксельну основну камеру з OIS, 8-мегапіксельний телеоб’єктив з OIS та 12-мегапіксельну надширококутну камеру. Відмінності полягають у використанні алгоритмів штучного інтелекту та додаткових режимах у додатку камери. На даний момент складно сказати, наскільки вони покращать якість знімків, але, швидше за все, жодного помітного прогресу з фотоможливостей не відбулося.

Рухаємось далі. У старій моделі ми мали справу з 6.5-дюймовим Super AMOLED екраном із частотою оновлення до 120 Гц (60 або 120 Гц). У Galaxy S21 FE Samsung використовує трохи менший, 6.4-дюймовий екран, але Dynamic AMOLED 2X – знову ж таки без адаптивного оновлення, а значить залишився жорсткий вибір у налаштуваннях: або 60 Гц, або 120 Гц. Шкода, тому що хотілося б бачити адаптивну частоту оновлення, як у старших S21 – ця функція непогано заощаджує заряд акумулятора.

Galaxy S21 FE має АКБ на 4500 мАч і підтримує 25-ватну провідну зарядку, 15-ватну бездротову зарядку і зворотну зарядку Wireless PowerShare. Зарядний пристрій не входить до комплекту постачання (є лише кабель Type-C), хоча в комплекті з Galaxy S20 FE йде блок живлення на 15 Вт.

Також варто згадати, що екран захищений Gorilla Glass Victus, а сам смартфон виконаний із полікарбонату, а не зі скла. Рама – якщо дивитися на наявність роздільників на фото – має бути з алюмінію, а не із пластику, але варто дочекатися перших оглядів пристрою. З коробки Samsung Galaxy S21 FE працює на Android 12 з One UI 4. Є стереозвук, а в екран вбудований оптичний сканер відбитків пальців – як у попередника.

Характеристики Samsung Galaxy S21 FE

Екран: 6.4″, Dynamic AMOLED 2X, FHD+ (2340×1080 px), 120 Гц, Gorilla Glass Victus;

Процесор: Snapdragon 888 (2.84 ГГц, 5 нм), графіка Adreno 660;

Постійна пам’ять: 128/256 ГБ (UFS 3.1);

Оперативна пам’ять: 6/8 GB (LPDDR5);

Основна камера: 12 МП (f/1.8, 1/1.76″, OIS) + 12 МП (f/2.2, 123˚, ультраширококутна) + 12 МП (f/2.4, телефото, 3х-зум, OIS), відео 4K/ 30-60fps;

Фронтальна камера: 32 МП (26mm), 4K/30-60fps

Акумулятор: 4500 мАг, швидке заряджання 25 Вт, бездротове заряджання 15 Вт, реверсивне заряджання 10 Вт;

SIM: 2 x NanoSIM;

Бездротові комунікації: 5G, Bluetooth, Wi-Fi 6, GPS+ГЛОНАСС, NFC.

Порти: USB Type-C;

Безпека: розблокування на обличчі, сканер відбитків в екрані;

Додатково: стереодинаміки з Dolby Atmos, LDAC, водозахист IP68;

Розміри: 155.7 x 74.5 x 7.9 мм, вага – 177 г

ОС: Android 12+One UI 4.

Ціна та дата виходу Samsung Galaxy S21 FE

В Україні новинка доступна у двох конфігураціях пам’яті – 6/128 та 8/256 ГБ, у сірому, білому, зеленому та фіолетовому кольорі корпусу.

Ціна Samsung Galaxy S21 FE:

6/128 ГБ – 21 999 гривень;

8/256 ГБ – 23 999 гривень.

Старт продажу стартує вже сьогодні, 4 січня.

Чи варто бігти в магазин за Galaxy S21 FE ? Однозначно ні. Як і попереднє покоління, субфлагман стане цікавим за півроку-рік, коли подешевшає. А поки що S20 FE, який на розпродажах можна знайти дешевше 15 тисяч, залишається куди кращим варіантом.