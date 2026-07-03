Samsung Galaxy S27 Pro та S27 Ultra отримають апдейт, який мало хто очікував

Samsung може підготувати помітне оновлення камер у майбутніх флагманах Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra. За новими даними, обидва смартфони отримають нову фронтальну камеру з роздільною здатністю 16 Мп.

Для Samsung це може бути важливим кроком, адже компанія доволі обережно змінює фронтальні камери у своїх топових смартфонах. Наприклад, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S21 Ultra та Galaxy S22 Ultra мали 40-мегапіксельні селфі-камери. Після цього Samsung перейшла на 12-мегапіксельні модулі, які використовувалися у кількох поколіннях Ultra-моделей.

За чутками, Galaxy S27 Ultra отримає повністю новий передній сенсор на 16 Мп. Така сама камера має з’явитися і в Galaxy S27 Pro. Це виглядає логічно, адже раніше вже з’являлася інформація, що ці дві моделі матимуть багато спільного.

Samsung може використати ідею Apple

Найцікавіша деталь витоку стосується не лише роздільної здатності, а й форми сенсора. За попередніми даними, Samsung може використати квадратний датчик зображення замість класичного прямокутного.

Подібне рішення вже застосувала Apple у смартфонах серії iPhone 17. Завдяки такому сенсору камера може зручніше працювати з різними форматами кадру та підтримувати функції на кшталт Center Stage, коли система автоматично утримує людину в центрі зображення під час відеодзвінків або зйомки.

Якщо Samsung справді піде таким шляхом, фронтальна камера Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra може стати помітно кориснішою для відеозв’язку, селфі та запису коротких роликів.

Що відомо про основні камери

Задні камери майбутніх флагманів теж мають залишитися сильним елементом лінійки. За попередніми даними, обидві моделі отримають 200-мегапіксельну основну камеру, 50-мегапіксельний ультраширококутний модуль і 50-мегапіксельний телефотооб’єктив.

Водночас різниця між Pro та Ultra може бути в оптичному зумі. Galaxy S27 Pro приписують 3,5-кратне оптичне наближення, тоді як Galaxy S27 Ultra може отримати 5-кратний зум.

Поки що всі ці дані варто сприймати обережно. До офіційного запуску Galaxy S27 залишається багато часу, тому Samsung ще може змінити фінальні характеристики. Але якщо витік підтвердиться, фронтальна камера стане одним із помітних оновлень майбутніх флагманів компанії.