Робоавто зі зв’язком із космосу: навіщо Cybercab антена Starlink, якщо він і без неї їздить сам

Tesla оприлюднила фото золотого прототипу робота-таксі Cybercab із низькопрофільною антеною Starlink, вбудованою прямо в дах, — фізичне втілення схеми, яку компанія показувала ще місяцем раніше. Підпис під фото був мінімалістичним: «Перший Cybercab з інтеграцією @Starlink», без жодних технічних деталей чи термінів.

І тут криється головна інтрига історії. Cybercab керується автономно завдяки бортовому комп’ютеру AI4 і в супутниковому зв’язку для самого водіння не потребує в принципі. Офіційно Starlink позиціонують як спосіб відстежувати роботаксі у віддалених зонах поза стільниковим покриттям — от тільки нинішній сервіс Tesla Robotaxi курсує виключно густонаселеними містами з надійним 4G/5G: Остіном, Х’юстоном, Далласом і Маямі. Тобто саме там, де жодної «віддаленої зони без зв’язку» просто немає.

Тому не дивно, що частина спостерігачів, зокрема видання Electrek, розглядає цю інтеграцію радше як фінансовий хід на користь SpaceX — особливо на тлі розмов про можливе злиття Tesla й SpaceX, — ніж як технічну необхідність для самих роботаксі. Практична користь для пасажирів, утім, теж може бути реальною: супутниковий канал відкриває дорогу стабільному стрімінгу відео в 4K просто під час поїздки, незалежно від якості місцевого стільникового покриття.

Виробництво Cybercab уже запущене на заводі Giga Texas: до липня на складах помітили понад сотню готових машин. А сам Ілон Маск заявляв, що супутниковий зв’язок зрештою отримають усі майбутні автомобілі Tesla — не тільки роботаксі. Конкретних термінів масового впровадження компанія, як завжди у випадку зі своїми амбітними обіцянками, поки не називає.

Нагадаємо, інтеграція різних сервісів Маска в єдину екосистему — тренд, який виходить далеко за межі авто: раніше ми писали про запуск X Money, фінансового сервісу соцмережі X із дебетовою карткою й депозитами під 6% річних.