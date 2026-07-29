Маск запустив X Money: картка Visa, миттєві перекази і 6% річних

Соцмережа X запустила власний фінансовий сервіс X Money — черговий крок до перетворення платформи на «застосунок для всього», про який Ілон Маск говорить не перший рік. Сервіс став доступним 27 липня 2026 року, поки що лише у США.

Що пропонують

X Money дозволяє відкривати депозитні рахунки, миттєво переказувати кошти між користувачами платформи та розраховуватися дебетовою карткою Visa — як віртуальною, так і фізичною. Передбачені металеві версії карток із нікнеймом власника в X, а сама картка інтегрується з Apple Wallet і працює в будь-яких банкоматах.

Умова Значення Дохідність за депозитом до 6% річних Кешбек 3% (з винятками) Перекази між користувачами безкоштовно, миттєво Зняття готівки в банкоматах безкоштовно

Хто зможе скористатися

Доступ поки що надають за запрошеннями й лише передплатникам Premium та Premium+ у США — тобто тим, хто платить щонайменше $8 на місяць. Терміни розширення на інші ринки компанія не називає.

Обіцяні 6% річних діють не автоматично: щоб їх отримати, потрібно внести на рахунок щонайменше $1000 і зберігати активну передплату. З урахуванням вартості самої передплати, за підрахунками журналістів, депозит має становити близько $1600, аби дохід бодай перекрив абонплату.

Ще один важливий нюанс — X не є банком. Рахунки й банківські послуги забезпечує партнер Cross River Bank, а сам сервіс надає компанія X Payments LLC.

Аудиторія розділилася: частина користувачів вітає появу вбудованих платежів, тоді як інші скептично ставляться до ідеї довіряти власні кошти компанії Маска. X Money виходить на висококонкурентний ринок, де вже працюють Venmo, Zelle і Cash App, тож головним випробуванням для сервісу стане не технологія, а довіра користувачів.