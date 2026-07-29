Маск запустил X Money: карта Visa, мгновенные переводы и 6 % годовых

Социальная сеть X запустила собственный финансовый сервис X Money — очередной шаг к превращению платформы в «приложение для всего», о котором Илон Маск говорит уже не первый год. Сервис стал доступен 27 июля 2026 года, пока что только в США.

Что предлагают

X Money позволяет открывать депозитные счета, мгновенно переводить средства между пользователями платформы и расплачиваться дебетовой картой Visa — как виртуальной, так и физической. Предусмотрены металлические версии карт с никнеймом владельца в X, а сама карта интегрируется с Apple Wallet и работает в любых банкоматах.

Условие Значение Доходность по депозиту до 6 % годовых Кэшбэк 3 % (с исключениями) Переводы между пользователями бесплатно, мгновенно Снятие наличных в банкоматах бесплатно

Кто сможет воспользоваться

Пока что доступ предоставляется по приглашениям и только подписчикам Premium и Premium+ в США — то есть тем, кто платит не менее 8 долларов в месяц. Сроки выхода на другие рынки компания не называет.

Обещанные 6% годовых начисляются не автоматически: чтобы их получить, необходимо внести на счет не менее $1000 и поддерживать активную подписку. С учётом стоимости самой подписки, по подсчётам журналистов, депозит должен составлять около $1600, чтобы доход хотя бы покрывал абонентскую плату.

Еще один важный нюанс — X не является банком. Счета и банковские услуги предоставляет партнер Cross River Bank, а сам сервис — компания X Payments LLC.

Аудитория разделилась: часть пользователей приветствует появление встроенных платежей, тогда как другие скептически относятся к идее доверять свои средства компании Маска. X Money выходит на высококонкурентный рынок, где уже работают Venmo, Zelle и Cash App, поэтому главным испытанием для сервиса станет не технология, а доверие пользователей.