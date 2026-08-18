«Демоны крадут тела» в World of Warcraft: персонажи игроков сражаются самостоятельно после обрыва соединения

MMO-игры славятся не только геймплеем, но и фольклором — легендами, которые рождаются из багов и странностей кода. На прошлой неделе летопись World of Warcraft пополнилась новым эпизодом — после выхода патча 12.1 для дополнения Midnight игроки начали замечать, что тела отключенных от сервера персонажей «похищают призраки». Аватары, чьи владельцы только что потеряли соединение, продолжают двигаться, действуют самостоятельно и порой даже бросаются в бой с окружающими врагами.

Один из таких случаев зафиксировал пользователь Reddit под ником Stuperstrong. На его видео товарищ-драктир отключается прямо посреди боя, после чего управление персонажем как будто переходит к кому-то другому. Подобными историями поделились и другие постоянные участники сообщества. «Он почти весь бой просто висел на месте, а примерно через 30 секунд после отключения его воин бросился на босса и начал его бить», — описывает увиденное очевидец shlomo_baggins.

У этой мистики, впрочем, есть вполне рациональное объяснение — и оно интереснее призраков. Ветераны WoW предполагают, что Blizzard незаметно тестирует защиту от внезапных обрывов связи. Техническая база для этого в игре уже есть, ведь в MMO давно работают ИИ-компаньоны, которых можно позвать на зачистку подземелий. Похоже, этой самой механике нашли новое применение — когда игрок отключается от сервера, его персонажа подхватывает бот-автопилот, чтобы забег всей группы не сорвался из-за интернет-проблем одного участника.

Если теория подтвердится, это станет элегантным решением одной из самых давних проблем онлайн-игр. Обрыв соединения посреди сложного подземелья традиционно означал провальный забег для всей группы, а теперь команда сможет довести сражение до возвращения товарища. Официально Blizzard пока не комментировала этот эксперимент, поэтому формально «демоны» остаются легендой — одной из тех, которые и делают эту двадцатилетнюю игру живой.