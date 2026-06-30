Целый завод приостановит работу на два дня из-за выхода GTA VI

Канадская компания Edison Motors объявила о временной приостановке работы в связи с выходом Grand Theft Auto VI. Во внутреннем сообщении, подписанном генеральным директором компании Чейсом Барбером, говорится, что операционная деятельность будет приостановлена 19 и 20 ноября 2026 года.

Причина сформулирована с юмором: руководство компании якобы проанализировало запросы сотрудников на отпуска, прогнозы производительности и «необычно высокий уровень возбуждения» внутри команды. После этого в Edison Motors пришли к выводу, что нормальная работа компании может быть существенно нарушена из-за выхода Grand Theft Auto VI.

В письме отмечается, что часть сотрудников уже предупредила руководство о возможной недоступности в эти дни или о том, что будет «проводить важное исследование в Vice City». Также компания ожидает задержки в работе нескольких направлений, в частности службы поддержки клиентов, отдела продаж, сервиса, производства, инженерного отдела, финансового отдела, администрации, отдела маркетинга и социальных сетей.

Компания сумела переиграть ажиотаж вокруг GTA VI

В сообщении Edison Motors в шутку отмечается, что некоторые сотрудники планируют начать играть уже в полночь и смогут вернуться в «рабочее состояние» только после выходных. Компания рассчитывает возобновить нормальную работу после того, как сотрудники проведут выходные в виртуальном Vice City.

Несмотря на шутливый тон, пост быстро стал вирусным, ведь он хорошо демонстрирует масштаб ожиданий вокруг GTA VI. Игра должна выйти 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Это первая новая часть серии Grand Theft Auto после GTA V, которая вышла ещё в 2013 году.

История Edison Motors стала примером того, как релиз крупной игры превращается не только в событие для геймеров, но и в часть поп-культуры. Компания фактически использовала ожидания вокруг GTA VI как повод для самоироничного общения с клиентами, партнерами и собственной аудиторией.