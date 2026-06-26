Epic Games Store бесплатно раздает Voidwrought и RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition

Epic Games Store обновил еженедельную раздачу и на этот раз предлагает сразу две игры: мрачный метроид-экшен Voidwrought и симулятор парка развлечений RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition. Обе игры можно добавить в свою библиотеку бесплатно в рамках стандартной акции Epic.

Voidwrought — это динамичный 2D-экшен-платформер с исследованием мира, боссами и системой реликвий. Игрокам предлагается спускаться в подземные руины, открывать новые зоны, собирать артефакты и духов, а также настраивать стиль прохождения с помощью активных и пассивных способностей. В игре более 90 типов врагов, 11 боссов и более 50 предметов для создания собственного билда.

Voidwrought

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition — классический симулятор управления парком развлечений. Игрок может строить американские горки, управлять финансами, магазинами, персоналом и настроением посетителей. Complete Edition содержит дополнения Soaked! и Wild!, которые добавляют аквапарки, диких животных и новые сценарии. Версия также адаптирована для современных ПК и поддерживает широкоформатное разрешение 1080p.

RollerCoaster Tycoon 3: Полное издание

На следующей неделе Epic планирует раздать ещё две игры: River City Girls 2 и I Have No Mouth, and I Must Scream.