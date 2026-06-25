PlayStation 6, как утверждают, будет поддерживать разрешение 4K при 120 FPS, но есть один нюанс

В сети появилась новая порция слухов о PlayStation 6. По данным инсайдеров, будущая консоль Sony якобы сможет запускать игры в разрешении 4K с частотой до 120 кадров в секунду, а также будет поддерживать 8K при 60 FPS. Впрочем, ожидать «настоящего» 4K/120 FPS в каждой игре не стоит.

Главное оговорка заключается в том, что таких показателей консоль, скорее всего, будет достигать не только за счет «сырой» мощности, но и благодаря технологиям масштабирования изображения. Речь идет об апскейлинге на основе машинного обучения, схожем по идее с PSSR в PS5 Pro или DLSS в видеокартах NVIDIA. То есть игра может рендериться в более низком внутреннем разрешении, а затем программно дорабатываться до 4K.

По предварительным данным, PlayStation 6 вновь будет разрабатываться в сотрудничестве с AMD. Консоли, как предполагается, будут оснащены новой графической архитектурой, более современной памятью и значительно улучшенной поддержкой трассировки лучей. Также в слухах упоминается обратная совместимость с играми для PS5 и PS4, что было бы логичным шагом для Sony.

В то же время инсайдеры предупреждают: PS6 может оказаться не столь резким скачком, которого некоторые ожидают после PS5. Sony, вероятно, будет делать ставку не только на максимальную производительность, но и на энергоэффективность, цену и стабильность работы. Именно поэтому апскейлинг и оптимизация могут стать ключевыми факторами для достижения высокой частоты кадров в ресурсоемких играх.

Официально Sony PlayStation 6 ещё не анонсировала. По слухам, консоль могут представить в конце 2027 года или в начале 2028-го, но эти сроки пока не подтверждены.