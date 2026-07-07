Компания Sony заявила, что PlayStation 6 не будет просто конкурировать с ПК

Руководство Sony Interactive Entertainment ответило на вопрос о том, как бренд PlayStation планирует вернуть игроков, которые во время пандемии перешли на игры на ПК.

Пандемия 2020 года существенно изменила игровую индустрию: у людей появилось больше времени, которое они проводили дома, и именно тогда ПК-гейминг заметно набрал популярность. Спустя более шести лет индустрия адаптировалась к новой реальности, а PlayStation до сих пор сталкивается с вопросами о том, как компания планирует вернуть часть аудитории, перешедшей на персональные компьютеры.

PlayStation выходит за пределы гостиной

Во время недавней сессии вопросов и ответов на встрече компании в июне генеральному директору и президенту Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино, директору Studio Business Хермену Хюлсту и старшему вице-президенту по финансам и корпоративному развитию Линн Азар был задан прямой вопрос о том, что они планируют делать, чтобы вернуть игроков, перешедших на ПК. Также их спросили о краткосрочных ограничениях, которые могут помешать росту прибыли, и о потенциале существенных изменений в следующем поколении аппаратного обеспечения.

Не уточняется, кто именно из руководителей отвечал, однако было заявлено, что цель компании — вывести бренд PlayStation за пределы ассоциации исключительно с гостиной, а также что компания продает периферийные устройства, такие как мониторы и уже анонсированные колонки PULSE, чтобы преодолеть этот разрыв в следующем поколении. Sony не хочет, чтобы её будущая платформа была просто альтернативой игровым ПК — вместо этого компания стремится создать опыт, уникальный именно для PlayStation.

По словам представителей компании, PlayStation долгое время ассоциировалась прежде всего с игрой в гостиной. Однако в последние годы всё больше пользователей по всему миру стали использовать персональные мониторы. В ответ на это компания продает периферию — мониторы и колонки, — чтобы отойти от устоявшегося представления «PlayStation равна гостиной» и расширить сценарии использования устройства. Что касается платформы следующего поколения, речь идет о том, что она должна предлагать не просто альтернативу ПК, а ценность, уникальную именно для PlayStation, — включая технологический прогресс и расширение стилей использования, что позволит наслаждаться игрой естественно и за пределами гостиной. Sony заявила, что следующая PlayStation не будет просто конкурировать с ПК