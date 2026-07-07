Sony заявила, що PlayStation 6 не буде просто конкурувати з ПК

Керівництво Sony Interactive Entertainment відповіло на запитання про те, як бренд PlayStation планує повернути гравців, які під час пандемії перейшли на ігри на ПК.

Пандемія 2020 року суттєво змінила ігрову індустрію: у людей з’явилося більше часу вдома, і саме тоді ПК-гейминг помітно набрав популярності. Понад шість років по тому індустрія адаптувалась до нової реальності, а PlayStation досі стикається з запитаннями про те, як компанія планує повернути частину аудиторії, що перейшла на персональні комп’ютери.

PlayStation виходить за межі вітальні

Під час нещодавньої сесії запитань і відповідей на зустрічі компанії в червні генеральному директору та президенту Sony Interactive Entertainment Хідеакі Нішіно, директору Studio Business Хермену Хюлсту та старшій віцепрезидентці з фінансів і корпоративного розвитку Лінн Азар поставили пряме запитання про те, що вони планують робити, аби повернути гравців, які перейшли на ПК. Також їх запитали про короткострокові обмеження, що можуть завадити зростанню прибутку, та про потенціал суттєвих змін у наступному поколінні апаратного забезпечення.

Не уточнюється, хто саме з керівників відповідав, однак було заявлено, що мета компанії — вивести бренд PlayStation за межі асоціації винятково з вітальнею, а також що компанія продає периферійні пристрої на кшталт моніторів і вже анонсованих колонок PULSE, аби подолати цей розрив у наступному поколінні. Sony не хоче, щоб її майбутня платформа була просто альтернативою ігровим ПК — натомість компанія прагне створити досвід, унікальний саме для PlayStation.

За словами представників компанії, PlayStation тривалий час асоціювався передусім із грою у вітальні. Однак останніми роками дедалі більше користувачів у всьому світі почали використовувати персональні монітори. У відповідь на це компанія продає периферію — монітори та колонки, — щоб відійти від усталеного сприйняття “PlayStation дорівнює вітальня” та розширити сценарії використання пристрою. Щодо платформи наступного покоління йдеться про те, що вона має пропонувати не просто альтернативу ПК, а цінність, унікальну саме для PlayStation, — включно з технологічним прогресом та розширенням стилів використання, що дозволить насолоджуватися грою природно й за межами вітальні. Sony заявила, що наступна PlayStation не буде просто конкурувати з ПК