Gmail закриває «поштовий комбайн»: Google видаляє функцію, якою користувалися десятиліттями

Gmail довгі роки був не просто поштою, а справжнім поштовим комбайном. Сюди можна було стягнути листи з Yahoo, Outlook чи власного домену і звідти ж відповідати від імені будь-якої своєї адреси. Тепер цій епосі кінець — Google оголосила, що видаляє з особистих акаунтів одразу три пов’язані функції, і для багатьох користувачів це ламає робочий процес, вибудуваний десятиліттями.

Під ніж ідуть функція Send as, яка дозволяла надсилати листи зі сторонніх адрес через інтерфейс Gmail, сервіс Gmailify, що накривав чужі поштові скриньки фірмовими спам-фільтрами й сортуванням Google, а також збирання пошти зі сторонніх адрес за протоколом POP у вебверсії. Процес уже запущений. Нові користувачі підключити ці функції більше не можуть, чинні отримують сповіщення, а в січні 2027 року все вимкнуть остаточно. Завантажені раніше листи нікуди не зникнуть і залишаться доступними, але надсилати нові з чужих адрес чи синхронізувати їх через Gmail уже не вийде. Користувачів платного Workspace зміни не зачеплять, як і тих, хто використовує Send as для псевдонімів у межах самого Gmail.

Пояснення Google звучить очікувано — безпека. Ці функції вимагають зберігання чужих облікових даних або OAuth-токенів, що, за формулюванням компанії, «може наражати акаунт на ризики безпеки та приватності». Аргумент небезпідставний, однак помітно, що повноцінної заміни Google не пропонує. Пораду «користуйтеся вебінтерфейсами й застосунками сторонніх сервісів» складно назвати альтернативою для людей, які саме тому все й налаштовували в одному місці.

Реакція користувачів передбачувано розділилася. Хтось визнає логіку безпеки, а хтось резюмує коротко — «Google забирає і забирає». Тим, кого зміни зачеплять, краще не чекати січня, а вже зараз вирішити, куди переїде «збірна» пошта — у застосунок стороннього сервісу, у повноцінний поштовий клієнт на кшталт Thunderbird чи Outlook або взагалі на одну-єдину адресу.

Нагадаємо, великі платформи взагалі дедалі рідше питають користувачів. Раніше ми писали, як Windows 11 без запиту встановлює застосунок OneDrive Photos, який до того ж неможливо видалити окремо від OneDrive.