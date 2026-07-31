Новий мешканець меню “Пуск”: Windows 11 скачує застосунок без відома користувачів

Користувачі Windows 11 масово помічають у меню «Пуск» застосунок, якого не встановлювали: OneDrive Photos. Як з’ясувало видання Windows Latest, програма з’являється автоматично — найімовірніше, з оновленнями клієнта OneDrive — навіть на комп’ютерах без входу в обліковий запис Microsoft.

Дублер штатних «Фотографій»

OneDrive Photos — переглядач і простий редактор знімків: показує локальні фото без підключення до хмари, вміє редагувати зображення й ставити їх на робочий стіл, а після входу в акаунт додає хмарний ШІ-пошук. Проблема в тому, що майже все це вже вміє штатний застосунок «Фотографії», тож головне питання користувачів — навіщо системі другий переглядач. До того ж технічно новинка є не нативною програмою, а вебсторінкою в обгортці WebView2.

Окрему настороженість викликав розділ People, який групує схожі обличчя на знімках. Функція вмикається лише за явною згодою, а Microsoft попереджає, що в деяких країнах такі дані вважаються біометричними. Утім, функція сканування облич у застосунку, що встановився без запиту, довіри користувачів не додала.

Видалити можна лише разом з OneDrive

Найнеприємніше — окремої кнопки видалення немає: позбутися OneDrive Photos можна, лише деінсталювавши весь OneDrive. Для тих, хто користується хмарою Microsoft, цей шлях фактично закритий.

Історія вписується у знайомий патерн: Microsoft регулярно додає в Windows застосунки без згоди користувачів — від нав’язливої інтеграції Copilot до примусового встановлення Microsoft 365 Copilot на бізнес-ПК. Чи з’явиться можливість окремого видалення, компанія поки не коментує.

Нагадаємо, раніше ми писали про інше непопулярне рішення Microsoft: компанія прив’язує корпоративну активацію Windows до TPM-чипів, що з 2028 року зробить непрацездатними найпоширеніші піратські активатори.