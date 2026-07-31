Casio схрестила годинник із розумною каблучкою: у нового кільця є те, чого немає в Oura

Casio вийшла на ринок розумних каблучок із пристроєм, який вирізняється серед усіх конкурентів: Ring Watch CRW-H001M-8 має мініатюрний екран. Якщо власникам Oura Ring чи Samsung Galaxy Ring для перегляду будь-яких даних потрібен смартфон, кільце Casio показує час, сповіщення й показники просто на пальці — у дусі фірмових цифрових годинників компанії.

Мініатюрний Casio на пальці

Новинка розвиває ідею торішньої каблучки-годинника CRW-001, але тепер до екрана додалася повноцінна начинка трекера здоров’я: пульс, рівень кисню в крові, температура тіла, сон, кроки, калорії та відстеження менструального циклу зі звітами в застосунку. З «годинникових» функцій — сповіщення про дзвінки й повідомлення, беззвучний будильник, секундомір, світовий час і LED-підсвічування.

Корпус виготовлений з нержавіючої сталі та кераміки, екран прикритий мінеральним склом. Важить пристрій 19 грамів і захищений від води для повсякденного носіння.

Параметр Значення Розміри / вага 25,3×19,5×6 мм / 19 г Датчики пульс, SpO2, температура, сон Автономність 4–6 днів (до 25 у режимі очікування) Батарея годинника ~2 роки Ціна 1990 юанів (~$295), поки лише Китай

Цікаве інженерне рішення — подвійне живлення: смарт-функції працюють від акумулятора 4–6 днів, а сам годинниковий модуль має окрему батарейку з ресурсом близько двох років. Тобто навіть із розрядженим трекером кільце продовжить показувати час — цілком у філософії «невбиваних» Casio.

Поки що новинку продають лише в Китаї за 1990 юанів — близько 295 доларів, що ставить її в один ціновий ряд з Oura Ring, але без обов’язкової передплати, яку вимагає американський конкурент. Про глобальний запуск компанія поки не повідомляла.

Нагадаємо, раніше ми писали про очікування від Apple Watch Series 12 та Ultra 4 — там головними новинками стануть швидший процесор і функції здоров’я, а от революцій у дизайні цього року не буде.