Casio объединила часы с умным кольцом: у нового кольца есть то, чего нет у Oura

Компания Casio вышла на рынок умных колец с устройством, которое выделяется среди всех конкурентов: Ring Watch CRW-H001M-8 оснащено миниатюрным экраном. Если владельцам Oura Ring или Samsung Galaxy Ring для просмотра любых данных нужен смартфон, кольцо Casio показывает время, уведомления и показатели прямо на пальце — в духе фирменных цифровых часов компании.

Миниатюрный Casio на пальце

Новинка развивает идею прошлогоднего кольца-часов CRW-001, но теперь к экрану добавились полноценные функции фитнес-трекера: пульс, уровень кислорода в крови, температура тела, сон, шаги, калории и отслеживание менструального цикла с отчетами в приложении. Из «часовых» функций — уведомления о звонках и сообщениях, бесшумный будильник, секундомер, мировое время и LED-подсветка.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали и керамики, экран защищен минеральным стеклом. Устройство весит 19 граммов и защищено от воды, что позволяет носить его в повседневной жизни.

Параметр Значение Размеры / вес 25,3×19,5×6 мм / 19 г Датчики пульс, SpO2, температура, сон Автономность 4–6 дней (до 25 в режиме ожидания) Батарейка часов ~2 года Цена 1990 юаней (~295 долларов), пока только в Китае

Интересное инженерное решение — двойное питание: смарт-функции работают от аккумулятора 4–6 дней, а сам часовой модуль оснащен отдельной батарейкой с ресурсом около двух лет. То есть даже с разряженным трекером кольцо продолжит показывать время — вполне в духе философии «неубиваемых» Casio.

Пока что новинку продают только в Китае по цене 1990 юаней — около 295 долларов, что ставит её в один ценовой ряд с Oura Ring, но без обязательной подписки, которую требует американский конкурент. О глобальном запуске компания пока не сообщала.

Напомним, ранее мы писали об ожиданиях от Apple Watch Series 12 и Ultra 4 — там главными новинками станут более быстрый процессор и функции, связанные со здоровьем, а вот революционных изменений в дизайне в этом году не будет.