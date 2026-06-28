Смартфоны снова хотят стать маленькими: стартап готовит компактный Enough Phone

Рынок смартфонов за последнее десятилетие заметно изменился. Если раньше 5-дюймовый экран считался большим, то сегодня даже модели с дисплеями чуть более 6 дюймов часто называют компактными. Производители постепенно увеличивали размеры экранов, аккумуляторов и корпусов, а небольшие смартфоны почти исчезли из продажи.

Впрочем, спрос на такие устройства, похоже, никуда не исчез полностью. Новый стартап Enough Phone хочет вернуть формат смартфонов середины 2010-х годов, но без устаревшего «железа». Его идея проста: создать небольшой современный смартфон для пользователей, которым не нужен огромный экран в кармане.

Что известно о Enough Phone

Главной особенностью Enough Phone должен стать 5,2-дюймовый дисплей. Для современного рынка это очень мало. Такой экран будет меньше, чем у большинства актуальных Android-смартфонов, и даже немного компактнее многих моделей, которые сегодня позиционируются как «маленькие».

Для сравнения: iPhone 13 mini был оснащён 5,4-дюймовым дисплеем и считался одним из самых удобных компактных смартфонов последних лет. В то же время даже он не стал массовым хитом, из-за чего Apple в конечном итоге отказалась от линейки mini. Именно поэтому проект Enough Phone выглядит рискованным, но интересным экспериментом.

Источник: Enough Phone

Пока что полных характеристик устройства нет. Известно лишь, что авторы называют его небольшим смартфоном с современными техническими характеристиками. На схемах также можно заметить одиночную основную камеру и съемную заднюю крышку. Последний момент особенно интересен, ведь современные смартфоны почти полностью перешли на неразборные корпуса.

Разработчики обещают длительное время автономной работы, качественные фотографии и Android с возможностью выбора минималистичного интерфейса. Такой подход может понравиться тем, кто хочет меньше отвлекаться на приложения, социальные сети и лишние уведомления.

Почему производители возвращаются к компактному формату

Причина очевидна: большие смартфоны удобны не всем. Ими сложнее пользоваться одной рукой, они занимают больше места в кармане и не всегда подходят тем, кто ищет простое устройство для повседневного использования: звонков, мессенджеров, навигации и базовых приложений.

Проблема в том, что компактные модели часто уступали большим смартфонам в двух важных аспектах — автономности и объемах продаж. Меньший корпус означает меньше места для аккумулятора, системы охлаждения и камер. А если устройство продается небольшими тиражами, производителю сложнее оправдать его разработку.

Именно поэтому Enough Phone пока нельзя назвать гарантированным будущим хитом. Его успех или провал на Kickstarter может показать, действительно ли существует достаточно большая аудитория для маленьких смартфонов, или же большинство пользователей уже привыкло к экранам размером более 6 дюймов.

Если проект получит поддержку, это может стать сигналом для крупных производителей. Рынок смартфонов давно нуждается в большем разнообразии, и компактный Android с современными характеристиками мог бы занять отдельную нишу. Но пока что Enough Phone остаётся перспективной идеей, о которой станет больше известно после запуска краудфандинговой кампании.