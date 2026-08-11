Невидимое стало видимым: китайские учёные создали очки для инфракрасного зрения

Человеческий глаз — довольно ограниченный инструмент: он улавливает лишь узкую полосу электромагнитного спектра, примерно от 400 до 750 нм, и всё, что находится за её пределами, для нас просто не существует. Ученые из Пекинского технологического института решили расширить этот диапазон в буквальном смысле — и создали прототип очков, которые позволяют видеть инфракрасное излучение без какой-либо камеры или экрана перед глазами.

Суть в том, что преобразование происходит прямо в линзе. Исследователи нанесли на нее квантовые точки на основе теллурида ртути — материала, способного улавливать инфракрасные фотоны. Полученную информацию точки передают расположенному рядом OLED-слою, который тут же дорисовывает невидимое излучение поверх привычного поля зрения. Причём цветовая кодировка имеет смысл: более слабое и длинноволновое излучение линза отображает красным, а более сильное придаёт голубоватый оттенок — то есть интенсивность источника тепла считывается по цвету на лету.

Прототип весит всего 23 грамма, и в ходе испытаний система действительно смогла наложить инфракрасное изображение на обычное изображение окружающего мира в режиме реального времени. Впрочем, до готового гаджета ему ещё далеко: дисплей закрывает лишь один глаз, а сама конструкция выглядит скорее как лабораторный стенд, чем как что-то, что можно носить каждый день.

Перспективы разработки при этом вполне практичны: дополненная реальность, ориентирование в условиях плохой видимости — дым, туман, темнота, — протезирование зрения и системы распознавания веществ по их инфракрасной «сигнатуре». Последнее звучит особенно интересно: разные материалы по-разному излучают и поглощают в ИК-диапазоне, поэтому в теории такие очки можно научить распознавать не только тепло, но и конкретные химические соединения.