Microsoft привяжет активацию Windows к TPM-чипу — но это не положит конец пиратству

Microsoft усиливает защиту механизма массовой активации Windows: серверы Key Management Service (KMS) придётся подтверждать аппаратным способом — через криптографический чип TPM. Это нововведение направлено против пиратских активаторов, которые на протяжении многих лет имитировали корпоративные серверы активации.

Как это работает

Key Management Service — это корпоративный инструмент, позволяющий активировать Windows в крупных сетях: локальный KMS-хост обрабатывает запросы устройств вместо прямого обращения к серверам Microsoft. Именно эту схему и используют пиратские утилиты, выдающие себя за легитимный KMS-сервер и выдающие поддельные лицензии.

Новое решение под названием KMS Hardware-Secured добавляет проверку на аппаратном уровне. Процедура состоит из трех этапов: KMS-хост подтверждает свою аппаратную идентичность через TPM, Microsoft проверяет эту аттестацию, а сам чип подтверждает, что платформа не была скомпрометирована. Только после этого хост получает право обрабатывать запросы на активацию.

Trusted Platform Module — это отдельный криптографический модуль для изолированного хранения ключей и сертификатов. Начиная с Windows 11, наличие TPM 2.0 является обязательным требованием, а современные процессоры Intel и AMD поддерживают эту функцию на уровне прошивки.

Сроки внедрения

Этап Когда Предупреждающие сообщения в Windows Server 2025 август 2026 года Обязательное требование (следующая версия Windows Server LTSC) 2028 год

Проверить готовность системы можно с помощью команды slmgr /dlv . Администраторам физических серверов необходимо включить TPM 2.0, а рекомендации для виртуальных машин Microsoft обещает опубликовать позже.

Кого это на самом деле касается

Несмотря на громкие заголовки о «конце пиратской Windows», изменения имеют четко очерченные границы. Они касаются исключительно корпоративного механизма KMS и не затрагивают обычных пользователей с розничными, OEM- или цифровыми лицензиями. Для домашнего ПК с легально активированной системой ничего не изменится.

В то же время удар действительно ощутим для наиболее распространённого класса активаторов — тех, которые работают посредством эмуляции KMS-сервера. Такие инструменты не смогут пройти аппаратную аттестацию, поскольку не имеют доступа к доверенному TPM-хосту.

Впрочем, объявлять об окончательной победе пока рано: в сообществе разработчиков неофициальных инструментов уже обсуждают возможные способы обхода нового механизма. Кроме того, это требование станет обязательным лишь через два года, поэтому существующие схемы активации будут работать ещё долгое время.