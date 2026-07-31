Проверено на украинском фронте: программное обеспечение Swarmer получит в четыре раза более мощный «мозг» для дронов

Американская компания Lantronix и разработчик программного обеспечения для роев дронов Swarmer представили совместную вычислительную платформу для малых военных беспилотников. Компактный модуль обеспечивает примерно в четыре раза большую вычислительную мощность, чем системы, которые Swarmer использует в настоящее время, — а значит, большую автономность непосредственно «на борту» дрона, без связи с наземной станцией.

Возможности платформы

В основе решения лежит система-на-модуле Lantronix Open-Q 6490CS. На ней работает набор функций автономности Swarmer: визуальная навигация без GPS, автоматическое распознавание целей, захват и сопровождение объектов (в частности, функция pixel lock, удерживающая цель в кадре до попадания), объединение данных с различных датчиков и принятие решений в реальном времени.

Платформа рассчитана на беспилотники класса Group 1 — самую лёгкую категорию военных дронов массой до нескольких килограммов, но не ограничивается воздушным пространством: модуль можно устанавливать на самолеты и коптеры, наземные и морские платформы. Производство обещают поддерживать более десяти лет, а сама система соответствует требованиям NDAA — американского оборонного законодательства, запрещающего использование китайских компонентов в закупках Пентагона. Для рынка США это фактически пропуск к государственным контрактам.

Проверка в бою в Украине

Главный козырь Swarmer — не презентации, а боевая статистика. Программное обеспечение компании, основанной выходцами из Украины, с апреля 2024 года отработало более 100 тысяч боевых миссий в около пятидесяти подразделениях Сил обороны. Причём работать программному обеспечению пришлось в самых тяжёлых условиях современной войны — в условиях активной радиоэлектронной борьбы и подавленного сигнала GPS, где большинство коммерческих решений просто отказывают в автономном режиме.

Именно этот опыт и стал основой партнерства: Lantronix предоставляет «железо» промышленного уровня, а Swarmer — алгоритмы, отточенные в реальных боевых условиях.

Сотни дронов на одного оператора

Ключевая идея программного обеспечения Swarmer — коллективная автономия: один оператор планирует, запускает и контролирует миссии с участием сотен аппаратов одновременно, а рой самостоятельно распределяет задачи между участниками и адаптируется к потерям или противодействию. Это кардинально меняет экономику применения беспилотников, где до сих пор на каждый дрон обычно требуется отдельный экипаж.

Партнеры не скрывают своих амбиций. «В этом году в мире будет произведено более семи миллионов дронов — и мы считаем, что каждый из них потенциально может работать на нашем программном обеспечении коллективной автономии», — заявил президент и генеральный директор американского подразделения Swarmer Алекс Финк. В Lantronix добавляют, что сочетание серийного модуля, совместимого с NDAA, с «проверенным в бою» программным обеспечением дает операторам сразу в четыре раза больший запас производительности для будущих функций.

Стоит отметить, что заявленные возможности платформы пока описаны самими компаниями — независимые испытания или оценки заказчиков публично не представлены, как и сроки первых поставок.

Напомним, что коллективная автономия становится основным направлением развития военных дронов: ранее мы писали о том, как американские компании AeroVironment и Applied Intuition продемонстрировали рой барьерирующих боеприпасов Mayhem 10, который координирует удары под контролем одного оператора и также работает без GPS в условиях подавления сигнала.