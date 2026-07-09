YouTube без рекламы и без Premium: появился новый бесплатный способ

У пользователей появился ещё один способ смотреть YouTube без навязчивой рекламы, не оформляя платную подписку на YouTube Premium. Новую функцию запустила компания DuckDuckGo в своём фирменном браузере.

Речь идет о встроенной функции блокировки видеорекламы на YouTube. По словам DuckDuckGo, браузер теперь может блокировать большинство рекламных роликов, которые появляются перед видео или во время просмотра. Благодаря этому пользователи могут смотреть ролики на YouTube с меньшим количеством перерывов.

Как это работает

Функция блокировки рекламы на YouTube уже доступна в браузере DuckDuckGo для Windows, macOS и iPhone. На этих платформах она должна быть включена по умолчанию, если установлена актуальная версия приложения. Для Android эту функцию также готовят к автоматическому включению, но пока её можно активировать вручную в настройках браузера.

Источник: DuckDuckGo

Важная деталь: блокировка работает именно в браузере DuckDuckGo на сайте YouTube. Если на смартфоне ссылка автоматически открывается в приложении YouTube, новая функция не сработает. В таком случае видео нужно открывать через веб-версию YouTube в самом браузере.

Есть несколько нюансов

DuckDuckGo уточняет, что для блокировки рекламы используются фильтры из открытых списков, в частности те, которые связаны с проектом uBlock Origin. Компания также может добавлять собственные правила, чтобы уменьшить количество ошибок и сделать работу функции более стабильной.

Впрочем, полностью идеальным это решение назвать нельзя. Как и в случае с другими блокировщиками рекламы, иногда видео могут загружаться чуть дольше. Кроме того, DuckDuckGo говорит именно о блокировке большинства видеорекламы, а не гарантирует полное исчезновение всех рекламных вставок.

Несмотря на это, новая функция может стать удобной альтернативой для тех, кто не хочет платить за YouTube Premium, но в то же время устал от большого количества рекламных пауз.