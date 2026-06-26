Античит Riot больше не будет запускаться вместе с Windows на некоторых ПК

Riot Games готовит новый режим для античита Vanguard под названием Pre-Check. Он позволит части игроков не запускать античит на уровне ядра сразу при запуске Windows.

В настоящее время Vanguard обычно активируется ещё на этапе загрузки системы, что неоднократно вызывало споры среди пользователей из-за глубокого доступа к ОС. После запуска Pre-Check античит сможет включаться только тогда, когда пользователь запускает игру Riot, но только при условии, что компьютер соответствует требованиям безопасности.

Какие ПК смогут использовать Vanguard Pre-Check

Для работы нового режима требуются Windows 11 25H2, UEFI, Secure Boot, TPM 2.0, VBS, Memory Integrity или HVCI, IOMMU, а в некоторых случаях — ещё и обновление BIOS.

По оценкам Riot, в настоящее время этим требованиям соответствуют около 35 % игроков. Компания ожидает, что эта доля будет расти примерно на 1–2 % ежемесячно.

В Riot поясняют, что эта функция стала возможной благодаря изменениям, внесённым Microsoft в Windows 11 25H2. Новая система отчётов о драйверах позволяет античиту после запуска определить, какие драйверы были загружены с момента запуска ОС до запуска Vanguard.

Это должно обеспечить Riot необходимый уровень контроля над системой, но в то же время сократить количество случаев, когда античит постоянно работает в фоновом режиме без запущенной игры.