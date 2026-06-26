Античит Riot більше не запускатиметься разом із Windows на деяких ПК

Riot Games готує новий режим для античита Vanguard під назвою Pre-Check. Він дозволить частині гравців не запускати kernel-level античит одразу під час старту Windows.

Зараз Vanguard зазвичай активується ще на етапі завантаження системи, що неодноразово викликало суперечки серед користувачів через глибокий доступ до ОС. Після запуску Pre-Check античит зможе вмикатися лише тоді, коли користувач запускає гру Riot, але тільки за умови, що комп’ютер відповідає вимогам безпеки.

Які ПК зможуть використовувати Vanguard Pre-Check

Для роботи нового режиму потрібна Windows 11 25H2, UEFI, Secure Boot, TPM 2.0, VBS, Memory Integrity або HVCI, IOMMU, а в деяких випадках ще й оновлення BIOS.

За оцінкою Riot, зараз таким вимогам відповідає близько 35% гравців. Компанія очікує, що ця частка зростатиме приблизно на 1-2% щомісяця.

У Riot пояснюють, що функція стала можливою завдяки змінам Microsoft у Windows 11 25H2. Нова система звітності про драйвери дозволяє античиту після запуску дізнатися, які драйвери були завантажені від моменту старту ОС до запуску Vanguard.

Це має зберегти для Riot потрібний рівень контролю над системою, але водночас зменшити кількість випадків, коли античит постійно працює у фоні без запущеної гри.