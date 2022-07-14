Українські пенсіонери полюбити Телеграм: названо причини

Ви мабуть теж помічали, що в Telegram додаються все нові й нові користувачі з контактів. До того ж, все більше і більше з них — люди похилого віку, які, якщо й користувалися месенджерами, то тільки Viber. Telegram стає все популярнішим і популярнішим серед літніх людей.





На те є кілька причин

Telegram швидкий та зручний. Ідеально працює на морально застарілих смартфонах та планшетах. Якість відеозв’язку хороша, навіть якщо підключення слабке. Зручність продумана до дрібниць – зрозуміє навіть дитина.

Підписки. Не потрібно тепер відвідувати новинні сайти, можна підписатися на низку ЗМІ в Telegram. Справа в тому, що часом ЗМІ розтягують статтю на сайті заради обсягу, а для отримання потрібної інформації достатньо прочитати заголовки. Ті, що пропонують новинні ЗМІ в месенджері.

Велику роль популярності Telegram-каналів відіграють звичайні ЗМІ, посилаючись на канали у своїх новинах.

Telegram – це безіменна соціальна мережа. Є тисячі цікавих каналів, де є чати, в яких можна обговорити все, що завгодно, до того ж, ніяк не видаючи себе. Така особливість перетворює месенджер на соціальну мережу і не дасть нудьгувати на пенсії.

Не потрібно світити номер. Достатньо придумати логін. Дуже зручно, тому що надійно захищає від телефонного спаму. Адже якби всі світили свої номери, то спамерські бази поповнювалися набагато швидше.

Зручно працювати як на комп’ютері, так і на смартфоні, без жодного підводного каміння, в порівнянні з іншими месенджерами. Додаток для ПК легкий та зручний. Мабуть, найкращий та швидкий спосіб передати потрібні файли на комп’ютер зі смартфона. Можна передавати до 2 гігабайт у безкоштовній версії месенджера та до 4Гб у платній!

Велика кількість різних наклейок, яких не так багато в інших месенджерах, робить Telegram привабливим для будь-якого віку. Яких емоцій немає — можна сказати, що є абсолютно все.