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Як отримати оновлення на Xiaomi одним з перших

14.07.2021
2 хв. на прочитання

Перед тим, як відбувається повноцінний реліз нової версії оболонки MIUI, її тестують сотні тисяч людей. Природно, що відноситься це не тільки до спеціально навчених людей – тестувальниками виступаємо і ми з вами, звичайні власники смартфонів Xiaomi.


Але віднести до цієї категорії себе можуть приблизно 30% користувачів – саме ця частина “тестує” бета-версії прошивки, в якій знаходяться недоопрацювання.

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  • Раніше все було цікавіше, нехай і важче: Xiaomi постійно випускала щотижневі beta-оновлення, і будь-який користувач міг встановити їх самостійно, якщо у нього було бажання. За допомогою оновлень він міг користуватися новими можливостями раніше релізу і, одночасно з цим, допомагав компанії в пошуку проблем.
  • Зараз все працює інакше: оновлення в першу чергу приходять тим самим 30-ти відсоткам. В їх число цілком можна потрапити – для цього в MIUI є спеціальна надбудова.

Ми розуміємо, що тема далеко не нова і розжовані усіма і всюди, але навіть зараз ми нерідко зустрічаємо повідомлення, в яких люди просять пояснити їм, що означає “раннє оновлення смартфона” і чи не зашкодить воно пристрою. Тому нагадати про це ще раз не вважаємо зайвим.

Раннє оновлення в MIUI

  • Щоб активувати його, нам потрібно перейти в налаштування смартфона, потім – за пунктами “Про телефон” – “Версія MIUI”, і вже в меню оновлення викликати спливаюче вікно через три крапки в правому верхньому кутку:
  • У цьому меню нас цікавить пункт “Налаштування”. У самих налаштуваннях активуємо тумблер напроти пункту “Ранні оновлення” – саме він і допоможе вам опинитися в числі тих, хто буде отримувати бета-версії оновлень.
  • У пункті “Оновлювати автоматично” можна дати дозвіл системі оновлювати смартфон самостійно. Ця функція може бути дуже корисною просто тому, що Xiaomi іноді відкликає оновлення для деяких смартфонів. Причини можуть бути різними: нестабільна робота, глюки, баги і так далі.

Повна прошивка MIUI

Повна прошивка називається так неспроста: вона містить в собі повноцінну прошивку, а не окреме оновлення (OTA) з новою версією. Якщо після встановлення нової версії у вас виникають проблеми – можна спробувати усунути їх шляхом завантаження повної прошивки.

  • Зробити це можна тим самим шляхом: “Налаштування” – “Про телефон” – “Версія MIUI” – три крапки, тільки тепер нас цікавить пункт “Завантажити повну прошивку”:

Але і повна прошивка не дає гарантії того, що вона зможе виправити всі проблеми системи. Наприклад, в MIUI 12.5.1 зустрічається проблема з плеєром в шторці повідомлень. Плеєр музичних сервісів просто не згортається, і висить в шторці до перезавантаження смартфона. Завантаження повної прошивки цю проблему не усуває. Тому часто доводиться діяти методом “проб і помилок”.

Проте, скачування повної прошивки ніяк не зашкодить вашому смартфону. Найголовніше – не забудьте переключитися на Wi-Fi перед тим, як будете її завантажувати. Трафік вам ще знадобиться.

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