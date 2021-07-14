Як не стати жертвою шахраїв в Viber. 4 головних поради

Виявляється, серед найбільш затребуваних месенджерів в Україні шахраї найбільше люблять Viber. Причому лідирує він з величезним відривом від Телеграма та WhatsApp.





Фішинг – не нова, але до сих пір актуальна схема обману, яка зазвичай націлена на крадіжку логінів і паролів. Сама схема примітивна: створюється сайт, повністю схожий на якийсь популярний проект зовні, і має схожу URL- адресу. Зазвичай для фішингу копіюють соціальні мережі, поштові сервіси (щоб потім отримати доступ до інших акаунтів вже через них), онлайн-банкінг. Якщо не звернути увагу на адресу і не помітити різниці – ви введете свій пароль і логін, шахраї їх побачать і отримають доступ до вашого облікового запису. Раніше для таких схем використовували СМС, потім – електронну пошту і рекламні розсилки, пізніше – соцмережі, а тепер і месенджери.

А оскільки ця проблема для нас, як виявилося, до цих пір актуальна – нагадуємо про те, як не стати жертвою шахраїв:

уважно дивіться, на якому сайті вводите свої дані – перевіряти треба кожну букву адреси;

не надсилайте посилання на великі сайти, адреси яких вказані з помилкою (буває, що шахраї не тільки розсилають їх самі, а під різними приводами просять поширювати інших людей);

не переходьте за посиланнями від невідомих користувачів, або від знайомих, якщо вони надсилають їх без пояснень, або якщо їх повідомлення виглядають підозріло. Акаунти ваших друзів також можуть бути зламані.

з недовірою ставитеся до будь-яких пропозицій легкого заробітку, обіцянок виграшу, або обіцянок надати щось безкоштовно.

Ці правила особливо важливі, якщо посилання вам зустрілася в контексті якихось надзвичайних подій. Наприклад, прийшло повідомлення про блокування облікового запису в соцмережі, отриманні штрафу за парковку, або про оформлення кредиту на ваше ім’я. На такі новини людина зазвичай реагує без роздумів, і через стрес може не помітити, що вводить свої дані на якомусь лівому сайті .

А крім правил, які захистять вас від фішингу – рекомендуємо ще і регулярно (наприклад, раз на 3-6 місяців) міняти паролі до пошти, мессенджерів і соцмереж.