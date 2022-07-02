Повістки в “Дія”: Михайло Федорів дав пораду наляканим українцям

Глава Мінцифри спростував фейк про те, що отримати повістку можна буде безпосередньо в додатку Дія.





Він зазначає, що така опція взагалі не передбачена в застосунку, тож українці можуть використовувати програму без вагань. Це саме стосується і відкриття кримінальних чи адміністративних справ саме у такому форматі. Проте перевіряти в сервісі наявність чи відсутність відкритих справ особа має змогу вже давно.

В міністерстві наполягають на тому, щоб українці обмежували вивчення російських ЗМІ – це допоможе позбавитись від пропагандистської брехні. Михайло Федоров радить знайомитись з новинами виключно з офіційних джерел інформації.