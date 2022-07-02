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Повістки в “Дія”: Михайло Федорів дав пораду наляканим українцям

02.07.2022
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Глава Мінцифри спростував фейк про те, що отримати повістку можна буде безпосередньо в додатку Дія.

Він зазначає, що така опція взагалі не передбачена в застосунку, тож українці можуть використовувати програму без вагань. Це саме стосується і відкриття кримінальних чи адміністративних справ саме у такому форматі. Проте перевіряти в сервісі наявність чи відсутність відкритих справ особа має змогу вже давно.

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В міністерстві наполягають на тому, щоб українці обмежували вивчення російських ЗМІ – це допоможе позбавитись від пропагандистської брехні. Михайло Федоров радить знайомитись з новинами виключно з офіційних джерел інформації.

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02.07.2022
Менше хвилини
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