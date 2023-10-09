Названо головну причину провалу Windows 11

Аналітична фірма Lansweeper проаналізувала 33 млн. корпоративних комп’ютерів і дійшла висновку, що головною причиною повільного зростання популярності Windows 11 є високі системні вимоги ОС. Про це повідомляє видання Digital Trends.

За даними Lansweeper, на початок жовтня 2023 частка Windows 11 серед інших версій ОС становить 8,35%. Роком раніше цей показник дорівнював 5,74%. Аналітики називають це зростання «невеликим стрибком».

Дослідження Lansweeper також показало, що необхідною для встановлення Windows 11 потужністю мають 67,5% робочих станцій. Тобто їх процесори мають тактову частоту вище 1 ГГц, обсяг оперативної пам’яті дорівнює 4 ГБ і більше, а вбудованої пам’яті від 64 ГБ. При цьому аналітики зазначають, що ІТ-служби не поспішають оновлювати технопарки компаній, оскільки інсталяція Windows 11, а також подальші налаштування та підтримка ОС забирають багато часу.

З даних Lansweeper випливає, що найпопулярнішою зараз версією ОС Microsoft є Windows 10 – вона встановлена ​​на 80.56% ПК. Windows 11 займається друге місце (8,35%), а Windows 7 – третє (1,34%).