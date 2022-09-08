Ілон Маск передума купувати Twitter через Путіна

Ілон Маск відмовився від покупки Twitter, і тепер компанія готується до суду із найбагатшою людиною на планеті. Попередні слухання вже проходять. Але бізнесмен впевнений, що мав серйозні підстави, він відмовився через загрозу війни.





Що до чого? — подробиці

На початку 2022 року стало відомо, що Ілон Маск збирається придбати Twitter за рекордні 44 млрд доларів США. До цього чоловік і так був одним із найбільших акціонерів компанії. Ділові перемови припали на початок війни Росії з Україною. Саме тоді мільярдер у своїх твітах висміював президента РФ. Але найвеличнішої угоди століття не відбулось.

Спочатку Ілон Маск пояснив свою відмову тим, що представники компанії не показали йому необхідні звіти. Також він був незадоволений статистичними даними. А коли йдеться про мільярди доларів, не може бути жодних відхилень від контракту.

З попередніх слухань стало відомо про ще один цікавий факт. Виявилось, напередодні купівлі/продажу засновник SpaceX мав діалог із робітником банка. Той консультував Маска і порадив почекати виступу Володимира Путіна, присвяченого до дня перемоги. Якби президент Росії оголосив мобілізацію та відкрито говорив про Третю Світову війну, придбання Twitter втратило б будь-який сенс.

Маска звинувачують у лицемірстві. Компанія хоче доказати той факт, що мільярдер відмовився купувати месенджер лише з корисливих міркувань. Але поки що ситуація виглядає зовсім інакшою. Просто Twitter проґавив найдорожчу угоду у своєму житті. Вони розуміють, що їх ніхто не купить за такі гроші.

Замість того у мережі інтернет давно жартують з цього приводу. Якби компанія трохи поступилась у ціні, угода давно б відбулася. Хоча не можна виключати, що це хитрий план мільярдера. Можливо за пів року чи рік він здійснить покупку із величезною знижкою.