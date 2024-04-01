14 смартфонів Xiaomi отримають апдейт до HyperOS вже днями

Xiaomi опублікувала таблицю, на якій представлено перелік смартфонів Xiaomi і Redmi, які вже оновилися до нової HyperOS, а також список моделей, які отримають оновлення найближчим часом.

Ці смартфони отримають HyperOS у період квітень-червень 2024 року:

Xiaomi 11 Ultra; Xiaomi 11T Pro; Xiaomi Mi 11X; Xiaomi 11i HyperCharge; Xiaomi 11 Lite; Xiaomi 11i; Xiaomi Mi 10; Redmi K50i; Redmi 13C; Redmi 12; Redmi 11 Prime 5G; Redmi Note 11 (усі моделі серії); Xiaomi Pad 5 (планшет).

У найближчі три місяці досить багато смартфонів китайської корпорації отримають апдейт до HyperOS. Серед них є пристрої, яким уже чотири роки, наприклад Xiaomi Mi 10. Тим часом останні смартфони Xiaomi, випущені наприкінці 2023 або на початку 2024 року, вже оновилися до свіжої ОС.

Варто зазначити, що одна й та сама модель смартфона оновлюється по всьому світу не одночасно. Багато факторів впливають на те, коли у вас з’явиться можливість встановити нову ОС, включно з місцем розташування користувача і навіть партією смартфона.