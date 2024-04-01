14 смартфонів Xiaomi отримають апдейт до HyperOS вже днями
Xiaomi опублікувала таблицю, на якій представлено перелік смартфонів Xiaomi і Redmi, які вже оновилися до нової HyperOS, а також список моделей, які отримають оновлення найближчим часом.
Ці смартфони отримають HyperOS у період квітень-червень 2024 року:
- Xiaomi 11 Ultra;
- Xiaomi 11T Pro;
- Xiaomi Mi 11X;
- Xiaomi 11i HyperCharge;
- Xiaomi 11 Lite;
- Xiaomi 11i;
- Xiaomi Mi 10;
- Redmi K50i;
- Redmi 13C;
- Redmi 12;
- Redmi 11 Prime 5G;
- Redmi Note 11 (усі моделі серії);
- Xiaomi Pad 5 (планшет).
У найближчі три місяці досить багато смартфонів китайської корпорації отримають апдейт до HyperOS. Серед них є пристрої, яким уже чотири роки, наприклад Xiaomi Mi 10. Тим часом останні смартфони Xiaomi, випущені наприкінці 2023 або на початку 2024 року, вже оновилися до свіжої ОС.
Варто зазначити, що одна й та сама модель смартфона оновлюється по всьому світу не одночасно. Багато факторів впливають на те, коли у вас з’явиться можливість встановити нову ОС, включно з місцем розташування користувача і навіть партією смартфона.
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