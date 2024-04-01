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14 смартфонів Xiaomi отримають апдейт до HyperOS вже днями

01.04.2024
HyperOS

Xiaomi опублікувала таблицю, на якій представлено перелік смартфонів Xiaomi і Redmi, які вже оновилися до нової HyperOS, а також список моделей, які отримають оновлення найближчим часом.

Ці смартфони отримають HyperOS у період квітень-червень 2024 року:

  2. Xiaomi 11 Ultra;
  3. Xiaomi 11T Pro;
  4. Xiaomi Mi 11X;
  5. Xiaomi 11i HyperCharge;
  6. Xiaomi 11 Lite;
  7. Xiaomi 11i;
  8. Xiaomi Mi 10;
  9. Redmi K50i;
  10. Redmi 13C;
  11. Redmi 12;
  12. Redmi 11 Prime 5G;
  13. Redmi Note 11 (усі моделі серії);
  14. Xiaomi Pad 5 (планшет).

У найближчі три місяці досить багато смартфонів китайської корпорації отримають апдейт до HyperOS. Серед них є пристрої, яким уже чотири роки, наприклад Xiaomi Mi 10. Тим часом останні смартфони Xiaomi, випущені наприкінці 2023 або на початку 2024 року, вже оновилися до свіжої ОС.

Варто зазначити, що одна й та сама модель смартфона оновлюється по всьому світу не одночасно. Багато факторів впливають на те, коли у вас з’явиться можливість встановити нову ОС, включно з місцем розташування користувача і навіть партією смартфона.

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01.04.2024
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