Фальшиві відео з Ілоном Маском принесли шахраям $1,3 млн

Шахраї продовжують дурити власників криптовалюти, змушуючи їх добровільно розлучатися зі своїми «кровними». За допомогою старих відео Ілона Маска та Джека Дорсі на YouTube вони влаштовують нібито безкоштовну роздачу криптовалюти – просять жертв відправити їм біткойни, обіцяючи подвоїти цю суму. У результаті шахраї отримують гроші, а користувачі, що потрапили на вудку, залишаються ні з чим.





Як повідомляє BleepingComputer, зловмисники відредагували стару трансляцію виступів Ілона Маска, Джека Дорсі та Кеті Вуд на конференції The ₿ Word і з її допомогою виманили у жертв $1,3 млн. Змонтоване відео з посиланням на шахрайські сайти, що нібито роздають біткойни, було розміщено на десяти YouTube-каналах.

Фахівці компанії McAfee також моніторять подібні шахрайські схеми і раніше цього тижня опублікували відповідний звіт. У початковій версії звіту повідомлялося, що дослідники виявили 11 шахрайських сайтів, але потім інформацію було оновлено, оскільки всього за 24 години їх кількість збільшилася до 26.

Подібні ресурси з’являються щодня, і шахраї не перестають генерувати нові криптовалютні гаманці, куди наївні користувачі продовжують переводити свої гроші.

За словами дослідників, сайти, що рекламуються у підроблених відео, переконують жертв у тому, що інші вже переказали криптовалюту та подвоїли свої «інвестиції». Як докази шахраї публікують підроблені таблиці з недавніми транзакціями, створювані за допомогою JavaScript-коду, який просто генерує списки довільних криптовалютних гаманців та переведених сум.

Згідно зі звітом McAfee, сукупна сума в гаманцях, опублікованих на шахрайських сайтах, станом на 5 травня становила $280 тис. у біткоїнах, а вже наступного дня вона досягла $1,3 млн. Найбільша сума, що зберігається в одному гаманці, перевищувала $90 тис. Загалом на цей гаманець гроші було переведено 13 разів.