Zoom запустив автоматичні субтитри для всіх користувачів

Сервіс для відеоконференції Zoom додав можливість включати автоматичні субтитри для всіх облікових записів, а не тільки для платних передплатників. Зараз функція доступна лише англійською мовою, але найближчим часом планується додати і підтримку інших мов, пише The Verge.





“Для нас важливо, що б всі люди могли підключатися до конференцій Zoom, – вважає Тереза ​​Ларкін, директор з маркетингу Zoom. – Без необхідних інструментів люди з обмеженими можливостями стикаються з перешкодами при використанні рішень для відеозв’язку”.

Раніше компанія дозволяла включати автоматичні субтитри лише платним передплатникам. Це рішення викликало критику з боку правозахисників і компанія була змушена дати таку можливість усім користувачам. Без автоматичних субтитрів організаторам конференцій Zoom доводилося наймати сурдоперекладачів або вручну додавати субтитри.