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Zoom запустив автоматичні субтитри для всіх користувачів

26.10.2021
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Zoom

Сервіс для відеоконференції Zoom додав можливість включати автоматичні субтитри для всіх облікових записів, а не тільки для платних передплатників. Зараз функція доступна лише англійською мовою, але найближчим часом планується додати і підтримку інших мов, пише The Verge.


“Для нас важливо, що б всі люди могли підключатися до конференцій Zoom, – вважає Тереза ​​Ларкін, директор з маркетингу Zoom. – Без необхідних інструментів люди з обмеженими можливостями стикаються з перешкодами при використанні рішень для відеозв’язку”.

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Раніше компанія дозволяла включати автоматичні субтитри лише платним передплатникам. Це рішення викликало критику з боку правозахисників і компанія була змушена дати таку можливість усім користувачам. Без автоматичних субтитрів організаторам конференцій Zoom доводилося наймати сурдоперекладачів або вручну додавати субтитри.

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26.10.2021
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