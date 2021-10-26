Zoom запустив автоматичні субтитри для всіх користувачів
Сервіс для відеоконференції Zoom додав можливість включати автоматичні субтитри для всіх облікових записів, а не тільки для платних передплатників. Зараз функція доступна лише англійською мовою, але найближчим часом планується додати і підтримку інших мов, пише The Verge.
“Для нас важливо, що б всі люди могли підключатися до конференцій Zoom, – вважає Тереза Ларкін, директор з маркетингу Zoom. – Без необхідних інструментів люди з обмеженими можливостями стикаються з перешкодами при використанні рішень для відеозв’язку”.
Раніше компанія дозволяла включати автоматичні субтитри лише платним передплатникам. Це рішення викликало критику з боку правозахисників і компанія була змушена дати таку можливість усім користувачам. Без автоматичних субтитрів організаторам конференцій Zoom доводилося наймати сурдоперекладачів або вручну додавати субтитри.
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