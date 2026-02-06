YouTube відкрив ШІ-дубляж для всіх: відео автоматично перекладатимуться українською

Відеоплатформа YouTube зробила інструмент автоматичного дублювання на основі штучного інтелекту доступним для всіх авторів контенту. Раніше ця функція тестувалася лише вузьким колом топових блогерів (зокрема MrBeast), але тепер вона стає стандартною опцією, незалежно від участі у партнерській програмі.

Як це працює: Оновлена система підтримує 27 мов, серед яких є й українська. Це дозволяє автоматично перекладати англомовні ролики українською мовою та навпаки — адаптувати український контент для іноземної аудиторії.

Технологія Expressive Speech: Ключова інновація, що відтворює інтонації, темп та емоції оригінального спікера. Наразі ця просунута функція працює з 8 мовами (англійська, іспанська, французька та інші).

Синхронізація губ: Платформа також тестує технологію, яка підлаштовує рухи губ спікера під перекладену аудіодоріжку для максимальної природності.

Налаштування та керування: Функція увімкнена за замовчуванням для авторів, що відповідають вимогам. Керувати нею можна через десктопну версію YouTube Studio (розділ розширених налаштувань).