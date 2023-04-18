НАТО почало найбільші в історії навчання з кібербезпеки

Найбільші у світі навчання Північноатлантичного альянсу з кібернетичної безпеки Locked Shields 2023 стартували в Естонії.

“Талінський центр кіберзахисту НАТО (CCDCOE) з 18 по 21 квітня проводить щорічні навчання з кіберзахисту Locked Shields 2023”, – йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, цього року у навчаннях беруть участь понад 3 тис. осіб із 38 держав.

Директор CCDCOE Марта Ноорма розповіла, що під час навчань учасники відпрацьовуватимуть захист державних IT-систем та критичної інфраструктури від потенційної великої кібератаки.

Вона пояснила, що сценарій навчань має на меті, що вигадана країна зіткнулася з погіршенням ситуації у сфері безпеки, що супроводжується серйозними кібератаками, які провокують масштабні збої в роботі електромереж, систем очищення води, суспільної безпеки та інших критично важливих елементів інфраструктури.

“Команди покажуть, наскільки добре вони вміють підтримувати роботу ІТ-систем в реальних ситуаціях і в умовах сильного дефіциту часу”, – підсумувала Ноорма.