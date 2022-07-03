В TikTok підтвердили доступ влади Китаю до даних користувачів

TikTok, найпопулярніший додаток для обміну відео, який належить китайській ByteDance Ltd. , заявив, що деякі співробітники за межами США можуть отримати доступ до інформації американських користувачів, що викликало подальшу критику з боку законодавців, які підняли тривогу щодо практики обміну даними в соціальній мережі.





Компанія зізналася в листі до дев’ятьох американських сенаторів, які звинуватили TikTok і його материнську компанію в моніторингу громадян США і вимагали відповідей на вже звичні питання для компанії: чи мають китайські співробітники доступ до даних користувачів США? Яку роль відіграють ці співробітники у формуванні алгоритму TikTok? Чи передається така інформація уряду Китаю?

Наразі китайські співробітники, які перевіряють низку внутрішніх протоколів безпеки, можуть отримати доступ до певної інформації про користувачів TikTok у США, включаючи загальнодоступні відео та коментарі, заявив головний виконавчий директор TikTok Шоу Зі Чу в листі від 30 червня, отриманому Bloomberg News. Жодна з цієї інформації не передається уряду Китаю, і вона підлягає «надійному контролю кібербезпеки», сказав він.

Соціальна мережа повідомила, що працює з урядом США над посиленням безпеки даних, зокрема будь-якої інформації, яка визначається як «захищена» Комітетом з іноземних інвестицій у США (CFIUS). Ця нова ініціатива під назвою «Проект Техас» передбачає фізичне зберігання інформації США в центрах обробки даних на серверах США, що належать гіганту програмного забезпечення Oracle Corp. TikTok також переносить свою платформу на хмарну інфраструктуру Oracle, що означає, що програма й алгоритм будуть доступні й розгорнуті для користувачів із США з місцевих центрів обробки даних.

«Відповідь TikTok підтверджує, що наші побоювання щодо впливу КПК на компанію були цілком обґрунтованими», — заявив Bloomberg у п’ятницю сенатор-республіканець Марша Блекберн з Теннессі. «Китайська компанія повинна була бути чистою з самого початку, але вона намагалася утаємничити свою роботоу. Американці повинні знати, чи має доступ Китай до їх інформації вTikTok».