Повісток не буде: в Міноборони розповіли як залучатимуть українців до ЗСУ

Міністерство оборони України планує восени запустити функцію онлайн-рекрутингу в застосунку “Резерв+”.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в коментарі для УП.

Міністерство оборони планує запустити онлайн-рекрутинг на базі застосунку, – сказала вона. Завдяки цій функції люди зможуть добровільно долучитися до війська, враховуючи запити, які формуватиме Генеральний штаб ЗСУ.

Черногоренко також підкреслила, що МОУ не планує впроваджувати електронні повістки, оскільки наразі відсутня відповідна законодавча база.

Нагадаємо, Міністерство оборони планує перетворити застосунок “Резерв+” на онлайн-центр комплектування, через який можна буде отримати всі необхідні послуги, зокрема онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлення на військово-лікарську комісію.