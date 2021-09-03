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Сноуден попередив власників смартфонів про небезпеку

03.09.2021
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Сноуден

Колишній співробітник ЦРУ і Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден, який зараз живе в Росії, попередив власників смартфонів про небезпеку. А саме: компанії-виробники гаджетів (перш за все, американська Apple) можуть отримати доступ до особистих даних користувачів.


Екс-агент американських спецслужб пояснив, що в Сполучених Штатах тільки намацують технологію, яка дозволить знайти ту чи іншу інформацію в телефоні власника. Може йтися в тому числі про інформацію політичного або фінансового характеру. При цьому Apple вуалює свої цілі розповідями про те, що все робиться нібито “заради безпеки і для захисту даних”. “Але тут є чітка межа між тим, що знаходиться в їх власності і у вашій власності”, – зазначив Сноуден.

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Американець сумнівається, що, хоча б один раз порушивши приватність, IT-гіганти зупиняться і зможуть відмовити потім якомусь уряду в доступі до особистих даних громадян. Крім того, самі технології можуть бути продані тим чи іншим державним акторам.

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03.09.2021
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