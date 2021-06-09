App Store заповнений додатками, які крадуть гроші у користувачів

Експерти повідомляють, що близько 2% програм, які поширюються через App Store, заражені вірусами-вимагачами, що крадуть гроші у користувачів. Кількість копій подібного софта склало мінімум 1,8 млн одиниць, їх завантажили мільярди користувачів.





Подробиці ситуації

Дану інформацію надали співробітники видання The Washington Post, які проаналізували відгуки користувачів App Store і склали приблизну статистику скачування заражених програм. Відповідно до заяв експертів, найчастіше зловмисники використовують такі програми для поширення своїх вірусів:

антивірусний софт;

VPN-програми;

сканери QR-кодів.

При цьому шахраї не крадуть дані карт або ще якось викрадають гроші з рахунків – вони діють хитріше. Встановлений софт через деякий час використання може повідомити, що ваш телефон заражений вірусами і запропонує завантажити додаток для усунення проблеми. Все б добре, тільки ось використання даних додатків може обійтися власнику смартфона в 2-5 доларів на місяць. Те ж саме стосується і ВПН – одного разу програма з вашого дозволу завантажить додаток для сканування QR-кодів, за використання якого у вас будуть утримувати по 5 доларів. І це незважаючи на те, що звичайною камерою IPhone можна виконувати ту ж функцію безкоштовно.

Згідно з даними, які зібрали експерти, на кожну 1000 програм, які викачуються з App Store, 2 заражені подібними вірусами. Варто зауважити, що на пост The Washington Post тут же звернули увагу представники Apple, які оперативно почистили небезпечні програми з магазину. За їхніми звітами третина подібних додатків вже видалена з бібліотеки маркетплейса.