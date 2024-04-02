Так виглядає AltStore: перша заміна AppStore для Європи

Цього року користувачі iPhone з Європи зможуть завантажувати програми зі сторонніх магазинів додатків в обхід App Store. У мережі з’явилися подробиці про один з альтернативних сторів. Він називається AltStore.

Головна особливість AltStore – оплата всередині магазину здійснюється за допомогою системи Patreon. Завдяки інтеграції з популярним сервісом вдалося знизити розмір комісії. Вона становитиме лише 10%, тоді як в App Store комісія дорівнює 30%.

Реліз AltStore для iPhone відбудеться протягом 2024 року. На старті користувачам будуть доступні для скачування два додатки: емулятор відеоігор Delta і менеджер буфера обміну Clip. Перший буде безкоштовним, другий – за 1 долар і більше (користувач сам вирішує, скільки заплатити розробнику).

Раніше ми повідомляли, що аналог магазину додатків для iPhone готує і українська компанія.