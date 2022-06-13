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Білл Гейтс порадив п’ять книг, які точно слід прочитати до кінця року

13.06.2022
1 хвилина на прочитання
Білл і Мелінда Гейтс

Білл Гейтс вирішив поділитися з громадськістю списком книг, які мільярдер рекомендує до прочитання цього року.

Авторами творів стали три романісти, журналіст та вчений, кожен з яких зумів донести до читачів важливі для життя сучасної людини речі. Деякі стосуються зміни клімату, інші – устрою нашого світу, який часто ігнорується молоддю. Засновник Microsoft каже, що всі ці книги легко читаються і не мають зайвого інформаційного навантаження.

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“Сила”, Наомі Алдерман

"Сила", Наомі Алдерман

«Я радий, що прислухався до поради старшої доньки почитати цей фантастичний роман. Він спритно обіграв ідею — що, якби всі жінки у світі раптово набули сили випускати смертоносні електричні розряди? Звісно ж, книга порушує тему гендерної рівності», — написав про «Силу» Гейтс.

«Чому ми поляризовані», Езра Кляйн

«Чому ми поляризовані», Езра Кляйн

Це книга про американську політику та психологію людини. Вона змусила засновника Microsoft менш оптимістично дивитися на майбутнє. У ній йдеться про причини поляризації суспільства, яка стала наслідком інстинкту, який керує поведінкою людини через групову ідентичність.

«Шосе Лінкольна», Амор Тоулз

«Шосе Лінкольна», Амор Тоулз

Роман, у якому розповідається про двох братів, які добираються з Небраски до Каліфорнії 1954 року, намагаючись розшукати там свою матір. Їм доводиться збитися з курсу та пережити незвичайну подорож. Білл Гейтс каже, що ця книга дозволяє зрозуміти, що наш шлях ніколи не буде передбачуваним.

«Міністерство майбутнього», Кім Стенлі Робінсон

«Міністерство майбутнього», Кім Стенлі Робінсон

«Коли я просував мою книгу про зміну клімату минулого року, кілька людей сказали, що я маю прочитати цей роман, тому що в ньому розігруються багато проблем, про які я писав. Маю визнати, це настільки глибока книга, що мені важко узагальнити своє враження. Робінсон представляє захоплюючу історію десятиліть і континентів, сповнену захоплюючих ідей і людей», — висловився Гейтс про книгу Робінсона.

“Як насправді влаштований світ”, Вацлав Сміл

"Як насправді влаштований світ", Вацлав Сміл

Цю книгу Гейтс назвав справжнім шедевром наук-попа, а Сміла одним із своїх улюблених авторів. На відміну з інших його творів, які читаються як підручники, тут основні думки викладені досить доступно, а зачіпаються відразу багато сфер знань.

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13.06.2022
1 хвилина на прочитання
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