Білл Гейтс порадив п’ять книг, які точно слід прочитати до кінця року

Білл Гейтс вирішив поділитися з громадськістю списком книг, які мільярдер рекомендує до прочитання цього року.





Авторами творів стали три романісти, журналіст та вчений, кожен з яких зумів донести до читачів важливі для життя сучасної людини речі. Деякі стосуються зміни клімату, інші – устрою нашого світу, який часто ігнорується молоддю. Засновник Microsoft каже, що всі ці книги легко читаються і не мають зайвого інформаційного навантаження.

“Сила”, Наомі Алдерман

«Я радий, що прислухався до поради старшої доньки почитати цей фантастичний роман. Він спритно обіграв ідею — що, якби всі жінки у світі раптово набули сили випускати смертоносні електричні розряди? Звісно ж, книга порушує тему гендерної рівності», — написав про «Силу» Гейтс.

«Чому ми поляризовані», Езра Кляйн

Це книга про американську політику та психологію людини. Вона змусила засновника Microsoft менш оптимістично дивитися на майбутнє. У ній йдеться про причини поляризації суспільства, яка стала наслідком інстинкту, який керує поведінкою людини через групову ідентичність.

«Шосе Лінкольна», Амор Тоулз

Роман, у якому розповідається про двох братів, які добираються з Небраски до Каліфорнії 1954 року, намагаючись розшукати там свою матір. Їм доводиться збитися з курсу та пережити незвичайну подорож. Білл Гейтс каже, що ця книга дозволяє зрозуміти, що наш шлях ніколи не буде передбачуваним.

«Міністерство майбутнього», Кім Стенлі Робінсон

«Коли я просував мою книгу про зміну клімату минулого року, кілька людей сказали, що я маю прочитати цей роман, тому що в ньому розігруються багато проблем, про які я писав. Маю визнати, це настільки глибока книга, що мені важко узагальнити своє враження. Робінсон представляє захоплюючу історію десятиліть і континентів, сповнену захоплюючих ідей і людей», — висловився Гейтс про книгу Робінсона.

“Як насправді влаштований світ”, Вацлав Сміл

Цю книгу Гейтс назвав справжнім шедевром наук-попа, а Сміла одним із своїх улюблених авторів. На відміну з інших його творів, які читаються як підручники, тут основні думки викладені досить доступно, а зачіпаються відразу багато сфер знань.