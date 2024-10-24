Європейська країна дозволить доступ до соцмереж лише з 15 років

Йдеться про Норвегію. За словами прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере, технологічні компанії «налаштовані проти мізків маленьких дітей». Стере вважає, що влада має запровадити суворий віковий ценз на використання соцмереж для того, щоб захистити дітей від «влади алгоритмів». Свіжа заборона поширюватиметься на дітей віком до 15 років.

Як свідчать дослідження, понад половина дев’ятирічних, 58% десятирічних і 72% одинадцятирічних норвежців уже користуються соцмережами. В уряді Норвегії заявили, що вони вже працюють над механізмами, які не дозволять дітям обходити вікові обмеження.

При цьому прем’єр-міністр Норвегії допускає, що соцмережі можуть запропонувати самотнім дітям відчуття спільноти. Але також він вважає, що самовираження не повинно перебувати у владі алгоритмів:

– Навпаки, це може призвести до того, що ви станете самотніми і утихомиреними, тому що на екрані все відбувається занадто швидко.