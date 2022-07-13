Microsoft випустила важливий апдейт для Windows 10/11

Microsoft неодноразово випускала апдейти, які завдавали більше шкоди, ніж користі. Саме тому багато користувачів воліють взагалі не оновлювати Windows. Однак, іноді компанія все ж таки виконує свою роботу якісно.





Останній патч для Windows 10 і 11 виправляє одразу 84 вразливості, за допомогою яких зловмисники могли зламати ПК. 4 з них особливо небезпечні, оскільки призводять до віддаленого запуску коду без відома користувача.

Для Windows 10 оновлення називається KB5015807, для Windows 11 – KB5015814. Крім виправлення дірок безпеки, Microsoft пофіксила вразливість нульового дня, а також внесла низку змін до Win11:

У меню системного пошуку показуються свята та історичні події, пов’язані з поточним днем;

Були виправлені помилки, що призводили до неправильного відтворення звуку та відеороликів в іграх;

Виправлено проблему з повторним підключенням Bluetooth-пристроїв після перезапуску;

Пофіксили помилку, через яку сторінка налаштувань Microsoft Surface Dial не працювала;

Додаток “Ваш телефон” тепер називається “Зв’язок з телефоном”;

Виправили проблему, через яку деякі пристрої не могли роздавати інтернет через Wi-Fi.

Встановити патч можна вручну через «Центр оновлення Windows» або дочекавшись його автоматичного завантаження.