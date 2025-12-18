ChatGPT отримав каталог додатків та інтеграцію Apple Music

Компанія OpenAI зробила черговий крок до перетворення ChatGPT на універсальну платформу, запустивши вбудований каталог сервісів. Тепер користувачі можуть переглядати та підключати сторонні інструменти безпосередньо в інтерфейсі чат-бота, а розробники отримали SDK для створення інтерактивних додатків, що працюють усередині чату.

Однією з ключових новинок стала інтеграція з Apple Music. Функція не передбачає стрімінгу музики, але дозволяє керувати медіатекою через текстові запити. ШІ вміє шукати треки, альбоми та виконавців, а також створювати чи редагувати плейлисти. Користувач може попросити зібрати тематичну добірку, знайти пісню за описом або відновити саундтрек із конкретного фільму — бот автоматично додасть знайдене в бібліотеку.

Підключені додатки можуть використовувати збережену пам’ять ChatGPT (якщо вона увімкнена). Водночас дані користувачів залишаються доступними для навчання моделей, якщо в налаштуваннях активовано опцію покращення сервісу. Повний список інтеграцій вже доступний у бічному меню чат-бота.