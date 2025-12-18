Експерти пояснили, чому сніг рипить під ногами в мороз

Кожна сніжинка є кристалом льоду з упорядкованою структурою. Падаючи на землю, вони утворюють пухкий шар, значний об’єм якого займає повітря. Саме тому свіжий сніг відчувається легким.

У сильний мороз кристали стають твердими та крихкими. Коли людина наступає на такий покрив, крижані елементи не витримують тиску й ламаються. Характерний хрускіт — це звук одночасного руйнування безлічі дрібних структур. Існує пряма залежність: чим нижча температура повітря, тим твердіші кристали й тим гучнішим стає звук кроків.

За теплої погоди фізика процесу змінюється. Між кристалами утворюється тонка плівка води, яка діє як мастило. Вона дозволяє сніжинкам ковзати та зминатися, а не ламатися, через що скрип зникає, а сніг починає добре ліпитися.