iPhone Air 2 бути: подвійна камера та шанс на нижчу ціну

В інтернеті знову активізувалися чутки щодо iPhone Air 2, і цього разу вони виглядають значно переконливішими. Перевірені інсайдери з Китаю стверджують, що Apple справді працює над цією моделлю, однак її вихід очікується не раніше весни 2027 року. Ключовою новацією, про яку вперше заговорили ще місяць тому, має стати поява другої камери на задній панелі.

За попередньою інформацією, смартфон отримає додатковий надширококутний модуль. Такий крок виглядає цілком логічним: основна камера здатна забезпечувати якісний 2-кратний зум, однак не може повноцінно замінити широкий кут огляду. Додавання ультраширокої камери наблизить iPhone Air 2 за можливостями зйомки до базових моделей лінійки iPhone.

Окрему увагу привертають чутки про можливе зниження ціни. Наразі в США iPhone Air продається за стартовою ціною від 999 доларів, і якщо друге покоління виявиться доступнішим, інтерес до нього може суттєво зрости. За неофіційними оцінками, вартість iPhone Air 2 може стартувати з позначки близько 899 доларів.