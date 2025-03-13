Не «выгуливаете» машину целый месяц: готовьтесь к дорогостоящему ремонту

Автомобиль – это сложный механизм, который может выйти из строя по целому ряду причин. Но не всем водителям известно, что поломку может спровоцировать даже длительная простои транспортного средства. Если машину не заводить больше месяца, это может закончиться дорогостоящим ремонтом.

Какие неприятности могут возникнуть из-за простоя автомобиля?

Когда машина долго стоит в гараже или на парковке, не выполняя своих прямых функций, страдает целый ряд систем и механизмов. В частности могут возникнуть такие проблемы:

Разрядка аккумулятора

Бортовая электроника, сигнализация, другие устройства и системы, не говоря уже о природном саморазряде, могут полностью посадить аккумулятор, даже если машину уже давно не заводили. Чтобы снова отправиться в путь автовладельцу придется либо прибегать к «прикуриванию», либо же вообще купить новый аккумулятор. Деформация шин

От долгого простоя колеса автомобиля в месте контакта с поверхностью дороги могут примяться. Особенно высокий риск деформации возникает тогда, когда давление в шинах недостаточное. Такое, казалось бы, незначительное повреждение впоследствии приводит к неравномерному износу шин или даже повреждению колесных дисков. «Портится» технические жидкости

Как моторное масло, так и тормозная или охлаждающая жидкости со временем теряют свои первоначальные свойства. Последствием такого «порчи» технических жидкостей может стать коррозия тормозной системы и, собственно, двигателя. Проблемы в работе топливной системы

Если машину долго не заводить, в бензобаке образуется конденсат, который вызывает порчу топлива и появление в нем характерного осадка. Больше всего от этого страдают инжекторные автомобили, которые после определенного периода простоя могут просто не завестись из-за засорения форсунок. Износ деталей

В частности, речь идет о резиночках, таких как сальники, уплотнители и шланги. Со временем на них могут возникнуть трещины из-за потери эластичности. К тому же длительный простой автомобиля нередко приводит к заклиниванию тормозных колодок. Быстрое изнашивание двигателя

Такая проблема возникает в основном из-за окисления моторного масла и потери им своих смазывающих свойств. Так что не стоит удивляться, что после 1-2 месяцев «отдыха» автомобиль сразу же окажется в автосервисе. Коррозия подвески и кузова

Особенно часто такое случается с автомобилями, которые на протяжении длительного времени стоят на улице в условиях повышенной влажности, например, весной или осенью. Металл подвески и кузова в таких условиях быстро ржавеет. Не говоря уже о том, что в салоне машины может появиться плесень и неприятный затхлый запах, от которых будет сложно избавиться.

Как избежать проблем, вызванных простоем?

Даже если в течение определенного времени вы не планируете пользоваться автомобилем, уделять ему внимание все же нужно. Чтобы избежать перечисленных выше проблем, автоэксперты советуют:

Как минимум раз в неделю заводить машину, чтобы «привести в тонус» двигатель, аккумулятор и другие системы;

Время от времени перепарковывать ее для предотвращения деформации шин;

Проверять наличие и состояние технических жидкостей, при необходимости пополняя их запасы;

Если оставляете автомобиль на улице, купите чехол, чтобы избежать воздействия дождя и солнечных лучей на кузов, а также защитить его от загрязнений.

Соблюдая эти простые правила, вам не придется спасать свою машину после нескольких месяцев простоя и тратить значительные деньги на услуги автосервиса.