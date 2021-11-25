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Печальная новость для пользователей домашним интернетом – он подорожает

25.11.2021
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Тарифы на интернет в Украине подорожают, но все равно останутся самыми дешевыми в Европе и мире. Да, это правда, американцы, китайцы, французы, австралийцы и граждане других стран могут позавидовать расценкам для украинцев.


Какими тарифы будут в 2022 году

Член правления Интернет Ассоциации Алексадр Арутюнян рассказал немного подробнее о новых ценах, и обосновал, почему это вынужденная мера. На окончательную стоимость влияет множество факторов:
• уровень инфляции;
• повышение минимальной заработной платы;
• подорожание логистики и пошлины;
• рост цены на кабели для прокладки интернета и тому подобное.

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Их корреляция, динамика формируют ценообразование. Никто не берет эти цифры из воздуха.
Также стоит отметить, что на скачок цен влияет решение окружного админсуда Киева. Именно из-за него стоимость подскочит на 12% от той, что есть сейчас. А все потому что ОАСК заблокировал решение о международной торговле, тем самым позволил ввести нерыночные пошлины на медные кабели и другие товары.

Все эти факторы влияют на тарифы, поэтому повышение неизбежно. Например, новый тренд интернет сотка (скорость 100 Мбит / с) будет стоить не менее 200 гривен в месяц. А если вам необходима скорость 1 гигабит, то за него придется платить 300 гривен ежемесячно.

Прогноз следующий: повышение стоимости широкополосного интернета неизбежно. Как оно будет происходить в разных регионах, зависит от местных провайдеров. В крупных городах цены вырастут в первую очередь. Далее очередь за малыми городами и поселками.

Андрей Фроленков управляющий E & C Group прокомментировал это событие. Он отметил, что уже очень давно участники рынка мечтают о том, чтобы доход с 1 пользователя услугой приносил 10 долларов. Ежегодно растет стоимость на коммунальные услуги, на продукты и одежду, даже на мобильную связь. Только интернет и цифровое телевидение остаются неизменными годами.

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25.11.2021
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